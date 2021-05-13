سلطنة عمان تنهي العمل بحظر التجول الليلي السبت

قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان إنها قررت إنهاء العمل بحظر التجول الليلي الذي يهدف إلى الحد من انتشار كوفيد-19 اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وأضافت اللجنة أنه سيتم “حظر استقبال الأنشطة التجارية داخل المحلات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة”.

وكانت الدولة الخليجية قد حظرت حركة الأشخاص والمركبات بين الساعة السابعة مساء والرابعة صباحا في الثامن من مايو أيار وأيضا الأنشطة التجارية خلال ساعات النهار، والذي سيُسمح به حاليا.

وارتفعت حالات الإصابة اليومية الجديدة بالفيروس في عمان منذ بداية العام، لكنها بدأت في الانخفاض في الأسابيع الماضية.