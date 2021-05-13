الكينيون يساندون فلسطين.. مظاهرات ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة

أطلقت الشرطة في كينيا القنابل المسيلة للدموع لتفريق أكثر من مئتي شخص كانوا يحتجون في العاصمة نيروبي اليوم الخميس على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وذكر شاهد من رويترز أن العديد من المتظاهرين اعتقلوا.

وبدأت المسيرة بعد صلاة العيد في مسجد قريب.

ورفع المحتجون لافتات مع العلم الفلسطيني كتب عليها “الكينيون يساندون فلسطين” و”حريتنا لا تكتمل إلا بحرية فلسطين-نيلسون مانديلا”.

وقال متظاهر يدعى ريان شيخ “أدعم إخوتي وأخواتي في فلسطين وأدعو لهم نهارا وليلا بأن يعم عليهم السلام”.

وتسببت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تصاعد العنف يوم الاثنين في مقتل العشرات كما قتل عدد من الأشخاص في إسرائيل جراء إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لصواريخ.

وقال بونيفيس موانجي وهو ناشط في مناهضة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان قبل أن تطلق الشرطة الغاز لتفريقهم “إسرائيل هي آخر دولة تطبق الفصل العنصري في العالم”.

وتابع قائلا “لم يكن لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أن يسقط لولا الضغوط الدولية… صمتنا يعطي إسرائيل مبررا لما تفعله”.

واتهمت جهات تنتقد السياسات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين مثل هيومن رايتس ووتش إسرائيل بممارسة نوع من الفصل العنصري. وتنفي إسرائيل ذلك.