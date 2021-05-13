5 شركات طيران تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

أدى التصعيد المتواصل بين إسرائيل والفلسطينيين إلى تعليق العديد من شركات الطيران خدماتها إلى الدولة العبرية وسط دعوات دولية وجهود دبلوماسية لخفض التوتر.

علقت شركة الخطوط الهولندية كي إل إم رحلاتها إلى إسرائيل في الوقت الراهن، حسبما أعلنت هيئة البث العامة الهولندية.

وألغيت رحلة من مطار سخيبول بأمستردام كانت قد أرجئت في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب أعمال العنف. والشركة الآن بصدد اتخاذ القرار بشأن إمكانية المضي قدما برحلة يوم الأحد، وفق هيئة البث.

ألغت بريتش إيرويز خدمتها من وإلى تل أبيب الخميس، وكذلك فعلت شركة فيرجن أتلانتيك ليومي الخميس والجمعة.

وقالت الشركتان إنهما تراقبان الوضع عن كثب.

ألغت خطوط لوفتهانزا الألمانية رحلاتها ليومي الخميس والجمعة وقالت إنها “تتوقع استئناف عمليات الطيران إلى إسرائيل اعتبارا من السبت 15 أيار/مايو”.

ألغت خطوط إيبيريا الإسبانية رحلتها من مدريد إلى تل أبيب ليوم الخميس ورحلة العودة الجمعة/السبت.

وقالت الشركة البولندية إنها “علقت الرحلات إلى إسرائيل في الوقت الحالي” وقال المتحدث كريستوف موزولكي “أعتقد أننا لن نسير رحلات إلى هناك في الأيام القادمة”.