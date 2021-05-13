ملياردير ياباني سيكون السائح المقبل في الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) الخميس أن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده يوزو هيرانو سيكونان السائحين الفضائيين المقبلين اللذين ستنقلهما إلى محطة الفضاء الدولية في كانون الأول/ديسمبر.

وذكرت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني أن الرحلة الفضائية ستنطلق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر وتستمر 12 يوما، وسيكون قائد الرحلة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين، على أن يبدأ تدريب الطاقم في حزيران/يونيو.

وكان الملياردير الياباني الغريب الأطوار الذي حقق ثروة في مجال الموضة عبر الإنترنت، قد أعلن عزمه اصطحاب ثمانية أشخاص لمرافقته في رحلة فضائية سياحية حول القمر من المقرر إجراؤها في 2023 على مركبة من تصنيع “سبايس اكس” التي يملكها إيلون ماسك.

وعلق يوساكو مايزاوا في بيان نشرته “سبايس أدفنتشرز” قائلا “لدي فضول كبير للتعرف على الحياة في الفضاء لدرجة أنني قررت اكتشاف الأمر بنفسي ومشاركة تجربتي مع العالم عبر قناتي على يوتيوب”.

ويأتي استئناف “روسكوسموس” لهذه الرحلات السياحية إلى محطة الفضاء الدولية بعدما فقدت العام الماضي احتكارها للرحلات المأهولة إثر نجاحات “سبايس اكس” في المجال، لتخسر تاليا جزءا من الإيرادات المالية الطائلة التي يدرها شراء وكالتي الفضاء الأميركية والأوروبية مقاعد لروادهما.