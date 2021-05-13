السعودية وإسبانيا تبحثان التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليس لايا.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.