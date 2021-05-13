“لا ليغا” تقترح انطلاق الموسم الجديد 15 أغسطس

اتفقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) على بدء الموسم الجديد 2021-2022 في 14 و15 أغسطس المقبل وسترسل هذا المقترح للاتحاد الإسباني لكرة القدم عقب مناقشته مع رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان.

وعقدت أندية الدرجتين الأولى الثانية اليوم الخميس اجتماعاً ناقشت فيه مواعيد النسخة الجديدة من مسابقة الدوري إضافة إلى قضايا أخرى ومنها عودة الجماهير للملاعب وهو الإجراء الذي سمحت به الحكومة منذ 24 ساعة في المناطق التي لا يشكل بها الوضع الوبائي خطورة.

وسيسمح هذا القرار، الذي نادت به رابطة (لا ليغا) منذ فترة طويلة في ظل تطور الأزمة الصحية وأيضاً، بسبب تواجد المشجعين في مسابقات رياضية أخرى وخلال مباريات لكرة القدم للفئات غير المحترفة، بحضور الجماهير في مباريات الدرجتين الأولى والثانية.

وأكثر المناطق التي ستستفيد من هذا القرار هي فالنسيا وغاليسيا وإكستريمادورا وجزر البليار ومورسيا، على الرغم من تفاوت الأوضاع بين بعض المناطق والأخرى وأيضاً هناك مناطق منها تنتظر التأكيد النهائي.

وسمحت وزارة الصحة الإسبانية بحضور الجماهير لمباريات كرة القدم والسلة في المدرجات بعد اكثر من 14 شهراً من التوقف ازاء تفشي فيروس كورونا المستجد.