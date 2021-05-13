تنطلق غدًا.. 5 مواجهات في الجولة الـ27 من ⁧#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان⁩ للمحترفين

تقام خمس مباريات قوية غدا الجمعة، في الدوري السعودي تبحث فيها كل الأطراف عن الفوز وحصد نقاط المباريات الثلاثة، لاسيما وأن الصراع على القمة مشتعل، بين الهلال صاحب الصدارة برصيد 51 نقطة وسط مطاردة قوية وشرسة من الشباب واتحاد جدة.

يحل فريق الشباب الأول لكرة القدم ضيفاً ثقيلاً على منافسه الاتفاق، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الدمام، ضمن مباريات الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مع سعي كل فريق لتحقيق الفوز من أجل تعديل مركزه في جدول الترتيب.

يستضيف فريق الهلال نظيره الباطن غداً الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام, يحل الشباب ضيفاً على الاتفاق فيما يستضيف العين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة نظيره النصر .

ويتصدر الهلال الترتيب بـ51 نقطة ، فيما يحتل الشباب المركز الثاني بـ48 نقطة ، والنصر في المركز الخامس بـ39 نقطة ، والاتفاق سادساً بـ38 نقطة ، والباطن في المركز الـ13 بـ29 نقطة ، والعين في المركز الـ16 والأخير بـ 20 نقطة .