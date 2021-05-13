إسرائيل تقصف مركزاً لإنتاج الصواريخ وموقعاً بحرياً لحماس في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقعاً لإنتاج الصواريخ وآخر بحرياً، لحركة حماس في وسط قطاع غزة مساء اليوم الخميس، حسب ما أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها.

وجاء قصف الموقعين، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم قصف طائراته مجمع استخبارات لحماس في قطاع غزة .

ويواصل المسلحون الفلسطينيون إطلاق الصواريخ من غزة، كما تواصل إسرائيل شن غارات جوية على القطاع.

وتتمثل أهداف إسرائيل الرئيسية في منشآت لحركتي حماس والجهاد. وبحسب متحدث باسم الجيش ، قُتل سبعة أشخاص في القصف على إسرائيل حتى الآن.

وفي غزة، لقي 83 شخصاً حتفهم، حسب وزارة الصحة في القطاع.