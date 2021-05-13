بوريل: وحدها واشنطن قادرة على وقف التوتر في الشرق الأوسط

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس أن الاتحاد غير قادر على حل التوتر الحالي في الشرق الأوسط مع تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن واشنطن المتحدة وحدها القادرة عليه.

وقال بوريل في منتدى برعاية معهد إيلكانو الملكي: “ندعو لانهاء تصعيد التوتر والنزاع وقتل مدنيين، لكن الولايات المتحدة وحدها هي التي تملك القدرة للضغط على إسرائيل. أوروبا لا تملك هذه القدرة منذ فترة طويلة”.

وشدد بوريل على ضرورة حل الدولتين، والذي يعد الموقف الرسمي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن “العالم أراد منذ أعوام تجاهل النزاع بين إسرائيل وفلسطين، لكن المشكلة لا تزال قائمة، وما يحدث مظهر على يأس الشعب الفلسطيني الذي لا يرى أي حل لوضعه”.

وأسفرت موجة العنف، التي تعد الأسوأ في الأعوام الأخيرة، عن مقتل أكثر من 83 فلسطينياً في قطاع غزة، منهم 17 طفلاً، بينما قتل سبعة أشخاص في إسرائيل بينهم طفل، ومراهق.