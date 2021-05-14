موجة جديدة من #كورونا تضرب اليابان

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يجري توسيع حالة الطوارئ الحالية لتشمل 3 محافظات أخرى، في الوقت الذي استمرت فيه الإصابات بفيروس كورونا في ضرب مناطق أوسع من البلاد قبيل أولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وقال وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين إنه “من المرجح أن تخضع محافظات هوكايدو وأوكاياما وهيروشيما للإجراء بدءاً من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية مايو(أيار) الجاري”، وتابع المسؤول عن تعامل الحكومة مع فيروس كورونا، أن “لجنة من الخبراء أيدت الاقتراح”.

وسجلت جزيرة هوكايدو شمالي البلاد 712 إصابة جديدة أمس الخميس، بينما سجلت محافظة هيروشيما غربي البلاد 219 حالة إصابة جديدة أول أمس الأربعاء.

ودفعت الإصابات المتزايدة هيروشيما وأوكاياما إلى إلغاء رحلة تتابع الشعلة الأولمبية الأسبوع المقبل على طرقهما العامة، وكان من المقرر أن يشارك توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في رحلة تتابع الشعلة في هيروشيما يوم 17 مايو الجاري.

ومع ذلك، قال منظمون محليون يوم الإثنين الماضي إنه تم تأجيل سفر باخ إلى اليابان، حيث مددت الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات أخرى حتى نهاية الشهر الجاري، وأضافت منطقتين أخريين – أيشي ، فوكوكا – إلى الإجراءات.