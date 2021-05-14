النفط يواصل الخسائر بفعل إصابات كوفيد-19 في الهند

تراجعت أسعار النفط الجمعة 14 مايو بعدما خسرت حوالي 3% في الجلسة السابقة، إذ ظلت حالات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة في الهند المستهلك الكبير للخام ومع استئناف عمل خط أنابيب رئيسي في الولايات المتحدة بعد إغلاق بسبب هجوم إلكتروني.

وبحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات بما يعادل 0.2% إلى 66.95 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات أو 0.1% إلى 63.79 دولار للبرميل.

هذا وتتجه أسعار كلا الخامين لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

وفي الولايات المتحدة، طمأن الرئيس جو بايدن سائقي السيارات بأن إمدادات الوقود ستبدأ في العودة إلى طبيعتها بنهاية هذا الأسبوع، حتى مع نفاد البنزين من المزيد من محطات الوقود في جنوب شرق البلاد بعد أسبوع تقريبا من هجوم إلكتروني على خط أنابيب الوقود الرئيسي في البلاد.

وقالت Colonial Pipeline في وقت لاحق من أمس الخميس إنها استأنفت عمل منظومتها لخطوط الأنابيب بالكامل، وإنها بدأت عمليات التسليم في جميع أسواقها.