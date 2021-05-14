اليمنيون يستقبلون العيد في ظل تجويع مستمر وحصار من قبل الحوثي

استقبل اليمنيون عيد الفطر المبارك وسط معاناة كبيرة فرضتها الميليشيا الحوثية ابتداء من اليوم الأول لشهر رمضان، عبر رفع أسعار السلع الغذائية وفرض جبايات كبيرة على التجار وإجبار الأسر على دفع ما يحتفظون به لملابس أبنائهم كزكاة لجيوب قيادات الحوثي، ناهيك عن جرائم الاعتداءات والاختطافات.

وقال الصحفي مصطفى الشرعبيخلال تصريحات صحافية اليوم الجمعة: “لقد أجبر الحوثي الأسر اليمنية على التخلي عن الكثير من عادات العيد وطقوسه المستمَدة من تراثهم وثقافتهم، في ظل الإجراءات التجويعية التي تعتمدها الميليشيا في اضطهاد أبناء بلادنا”، موضحاً أن الكثير من الأسر لم تستطع شراء الملابس لأبنائها وكذلك الحلويات؛ نظراً للأسعار الباهظة واكتفت بإقناع أطفالها بأن كل أيام الله عيد.

وتعيش عائلات المختطفين والأسرى للعام السادس على التوالي، العيد في وضع مأساوي جراء اختطاف معيليهم من قبل الميليشيا، فالكثير منهم لا يستطيعون توفير ما يسدون به جوع أطفالهم، ناهيك عن عدم قدرتهم على توفير الملابس والحلويات.

ومن جهته، يرى الناشط في محافظة تعز أمين دبوان أن العيد في ظل وجود الميليشيا لم تعد له قيمة في اليمن، قائلاً “فلا أسر يمكننا أن نزورها ونتبادل معها التهاني ولا مدن آمنة تسمح لنا بالتحرك”.

وأوضح أن الميليشيا لم تحاصر تعز منذ 6 سنوات وتمنع العلاج والغذاء عنها فقط، بل وضعت كل اليمنيين في مناطق سيطرتها كأسرى بلا سجون فلا يستطيعون الاحتفال والتعبير عن مشاعرهم.