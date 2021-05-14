“الوئام” تكشف هوية الشاب المقصود في تغريدة تركي آل الشيخ.. سعودي ومن نجران

دائما ما تجد المواهب من يقدرها خاصة في ظل اهتمام القيادة الكريمة بالشباب والمواهب الشابة سعيا لتنميتها، ومساعدتها في الازدهار، كانت أحدث هذه المواهب في نجران.

وكشفت مصادر “الوئام” هوية الشاب الذي طلب المستشار تركي آل الشيخ التعرف عليه والتواصل معه في الترفيه اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن الشاب المعني بتغريدة آل الشيخ، والتي ظهر فيها شاب بمقطع فيديو يستعرض تاريخ المملكة، هو الشاب أحمد مانع آل مشرف، من نجران.

وتميز أحمد مانع في العديد من المجالات الثقافية والسياحية والاجتماعية، وبهذه المناسبة كرمه مؤخرا أمير نجران كموهبة وطنية نادرة، في لفتة أظهرت اهتمام المملكة بأبنائها المبدعين.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد طلب عبر تغريدة في حسابه بموقع تويتر بضرورة التواصل مع الموهبة قائلا: “ياليت إذا الشاب سعودي يتواصل معي في الترفيه”.