بعد 3 سنوات.. كشف غموض اختفاء الملياردير الألماني كارل هوب

أعلنت محكمة في مدينة كولونيا الألمانية وفاة الملياردير كارل إيريفان هوب، وذلك بعد ثلاث سنوات على اختفائه في جبال الألب السويسرية.

وقد ذهب هوب، المؤسس المشارك لمجموعة تنجلمان للبيع بالتجزئة ، في رحلة استكشافية بشكل منفرد للتزلج في 7 نيسان أبريل 2018، في قرية زيرمات بسويسرا ولم يعد أبدًا.

وتعتقد عائلته أنه مات في حادث بالقرب من قمة جبل كلاين ماتيرورن. وكان يبلغ من العمر حينها 58 عامًا.

وقالت المحكمة في بيان اليوم الجمعة: “تم اعتبار الملابسات اللازمة لتبرير إعلان الوفاة مثبتة بسبب التحقيق الجاري”.

وقد طالب أشقاء الملياردير الألماني وزوجته بإعلان وفاته.

وبعد اختفاء هوب، تولى شقيقه كريستيان الإدارة التنفيذية لمجموعة تنجلمان.

ومنذ ذلك الحين، حدثت خلافات عائلية حول تقسيم الصلاحيات في المجموعة العملاقة، التي تضم أيضًا شركة بيع المنسوجات “كيك” وسلسلة متاجر الأجهزة “أوبي”.

وهذا الحكم يمكن الاستئناف عليه.