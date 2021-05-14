توقعات بحدوث إعصار مداري في بحر العرب.. والأرصاد تكشف تأثيره على المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب، بعد تسببها في أمطار ورياح أمس الخميس على جمهورية الهند.

وأوضح المركز أن تصنيف الحالة منخفض مداري عميق، ومن المتوقع أن يتحول إلى عاصفة مدارية خلال الـ24 الساعة القادمة.

وحذر مركز الأرصاد أن الحالة يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وارتفاع الأمواج على السواحل الغربية لجمهورية الهند.

كما يتوقع أن تتطور الحالة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وحول تأثير الحالة المدارية على المملكة؛ كشف المركز الوطني للأرصاد أنه لا يوجد أي تأثير على أجواء المملكة.

وكانت الحالة الحالة المدارية في بحر العرب قد تسببت في أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج على السواحل الشرقية لجمهورية الهند أمس الخميس.