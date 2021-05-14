تبدأ بـ 2000 ريال.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم إعانة البحث عن عمل #عاجل

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة، على تنظيم إعانة البحث عن عمل.

وقرر المجلس استثناء مما ورد في البند من هذا القرار، أن يستمر صندوق تنمية الموارد البشرية بالصرف للمستفيدين الحاليين من (تنظيم إعانة البحث عن عمل) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12/ 1432هـ، ومن (تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 /1/ 1435هـ، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لهم للاستفادة من الإعانة أو المخصص المالي.

وسيكون الصرف كالتالي: الأربعة الأشهر الأولى 2000 ريال لكل شهر، والأربعة الأشهر الثانية 1500 ريال لكل شهر، والأربعة الأشهر الثالثة 1000 ريال لكل شهر، والثلاثة الأشهر الأخيرة: 750 ريالاً لكل شهر. بحسب التنظيم

وبين التنظيم أن شروط الحصول على الإعانة تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون مقيماً اقامة دائمة في المملكة وأن يكون قادرا على العمل وجادا في البحث عنه وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 40 عاما، وألا يكون موظفا في القطاعين الحكومي أو الخاص، وألا يصرف له معاش تقاعدي، ولا يصرف له أي مخصص مالي أو تعويض ضد التعطل عن العمل، وألا يصرف له معاش من الضمان، ولا يكون طالباً أو متدربا في التعليم او التدريب، ولا يكون له نشاط تجاري، وألا يزيد الدخل الشهري أو الثروة على الحد المانع للحصول على الإعانة وفق ما تحدده اللائحة.

كما تضمنت الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، ويستثنى من ذلك من سبق له الاستفادة بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة الثالثة من التنظيم، على أن تحدد اللائحة آلية احتساب المدد.

وحدد التنظيم أن صرف الإعانة يوقف فورا في الحالات التالية: انتهاء مدة صرف الإعانة، وإذا طلب المتقدم إيقافها، وإذا توفي، وإذا زال أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة الخامسة.

وسمح التنظيم بتعليق صرف الإعانة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تزيد على ستة أشهر، على أن تحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق الصرف.

وأكدت المادة الثامنة من التنظيم أن الشخص الذي يقدم عمدا بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة، يجب عليه فورا إعادة كامل المبلغ الذي صرف له، وللصندوق الحق في إحالة من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما يجوز للصندوق أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.