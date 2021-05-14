وقاية: مقاهي الشيشة والمعسل متاحة لـ”المحصنين” فقط بهذه الاشتراطات

قالت هيئة الصحة العامة “وقاية” إن التحصين شرط أساسي لدخول مقاهي الشيشة والمعسل، وذلك اعتبارا من 5 شوال الجاري.

وأضافت الهيئة، أنه يشترط أيضا تحصين العاملين الموجودين في المقاهي، وفي حالة رغبة المنشأة بتواجد العامل غير المحصن في المقهى فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري لا تتجاوز 7 أيام. بحسب ما نشرت قناة “الإخبارية”.

كما أكدت “وقاية” منع تقديم الشيشة والمعسل في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام واقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

وإلى ذلك؛ شددت وقاية على ترتيب الطاولات المتوفرة بطريقة تضمن وجود 3 أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة.

كما تضمنت الاشتراطات تعطيل طاولة بين كل طاولتين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف، والاقتصار على الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد.

كما أكدت على وجوب عدم استخدام الشيشة الا لشخص واحد فقط ولا تعطى لشخص آخر في نفس اليوم.

وأكدت أيضا ضرورة تطبيق التباعد لمسافة متر ونصف ووضع ملصقات أرضية عند دورات المياه ومنطقة الحساب، ويمنع على مقدمي الخدمة استخدام الشيشة قبل إعطائها للعميل بغض التجربة.