عاصفة غضب من وزير السياحة التركي ومطالبات بإقالته

أثار مقطع فيديو ترويجي سياحي للحكومة التركية يظهر موظفي شركة الطيران وأطقم الضيافة، يرتدون أقنعة واقية صفراء مكتوب عليها شعار “استمتع! لقد تلقيت اللقاح” موجة من الغضب الجمعة.

وقال زعماء المعارضة إن الفيديو الترويجي يهين الأتراك والسكان الذين ينتظرون منذ فترة طويلة الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وغضب كثيرون من المعاملة الخاصة الواضحة للعاملين بالقطاع.

وقدم الفيديو، الذي أعده مكتب السفر الرسمي “غو تركيا” الخميس، تركيا على أنها “ملاذ آمن” للسياح الأجانب دون كمامات.

ويقول مقدم الفيديو بالإنجليزية: منتجعات معقمة، وموظفون تلقوا التطعيم. نسميها أماناً مزدوجاً للسياحة. ويسميها ضيوفنا راحة البال.

ورغم حذف الفيديو في وقت لاحق، إلا أن رد فعل الأتراك غاضبا، وفعّلوا هاشتاغ على تويتر يطالب باستقالة وزير السياحة، وأصبح هاشتاغ “آسف، أنا تركي” بين الأكثر تداولاً.