ملك المغرب مشيداً بالعمليات العسكرية: دحرنا المناورات البائسة لجبهة البوليساريو

دافع العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة، عن العملية العسكرية في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتوغل الجيش المغربي في المنطقة منزوعة السلاح في الكركرات في أقصى جنوب الصحراء المغربية في أول مواجهات مسلحة في المنطقة منذ 1991، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار العاهل المغربي للمرة الأولى إلى العملية العسكرية في رسالة وجهها الجمعة، بصفته القائد الأعلى ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 65 لتأسيس القوات المسلحة الملكية.

وقال الملك محمد السادس: “أظهرنا للعالم أجمع، جدوى وشرعية هذه العملية النوعية التي مكنت من ضمان التدفق الآمن للبضائع والأشخاص بين المغرب وعمقه الإفريقي”، مشيداً بتفاعل الجيش المغربي لـ”تعزيز الشريط الحدودي في الكركرات وفق خطة محكمة لقطع الطريق أمام مناورات المرتزقة”.

وأشاد الملك بـ”الحرفية العالية” للجيش المغربي في “مجال التخطيط والقيادة والتنفيذ العملياتي من دحر المناورات البائسة لأعداء وحدتنا الترابية”.