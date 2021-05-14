الخارجية الأمريكية توجه رسالة عاجلة للسودان ومصر وإثيوبيا

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه يجب استئناف مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا والسودان ومصر برعاية الاتحاد الإفريقي “على وجه السرعة”.

وقالت الخارجية الأميركية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى “نتيجة ناجحة” في مفاوضات سد النهضة.

يشار إلى أن المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان كان عاد من جولة بالمنطقة أمس الخميس حيث زار مصر وإريتريا والسودان وإثيوبيا.

إلى ذلك، أضافت أن الرد المصري أبلغه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي والمبعوث الأميركي وهو أن بلاده لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي يجب التوصل لاتفاق قانوني ملزم، يحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.