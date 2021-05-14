النصر يطيح بـ #العين إلى الدرجة الأولى بثنائية نظيفة #النصر_العين

فاز النصر على نظيره العين بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار الجولة 25 من الدوري السعود.

و افتتح المهاجم المغربي حمدالله هدفي اللقاء من علامة الجزاء عند نهاية الشوط الأول، وعزز المغربي الثاني نور الدين أمرابط تقدم النصر بهدف ثان عند الدقيقة 68.

و شهدت أحداث المباراة في الدقيقة 75 طرد اللاعب نور الدين امرابط بعد تدخل متهور على حارس نادي العين، و على أثره نال البطاقة الصفراء الثانية ومن بعدها الحمراء.

وبذلك يهبط نادي العين إلى دوري الدرجة الأولى، فيما رفع نادي النصر رصيده إلى النقطة 42.

وسيواجه النصر في الجولة القادمة نادي الرائد في ملعبه، فيما يقابل العين نادي الشباب في ملعب الأخير.