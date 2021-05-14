إجراءات #كورونا تغلق منشآت مخالفة في الباحة

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي 13 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها؛ للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث نفّذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 6801 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها.

‬كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 239 مخالفة للتدابير الاحترازية.

ونوه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على عدم التهاون مع المنشآت المخالفة وستُطبّق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠).