النيابة العامة: السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الاتجار في المفرقعات

أكدت النيابة العامة، اليوم الجمعة، خطورة استخدام المفرقعات وأضرارها الجسمية وحوادثها الخطيرة.

في بيان لها، أوضحت النيابة العامة، أن المفرقعات، مركب كيميائي تُعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية.

وأكدت حظر تداول المفرقعات في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً، لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة، وحوادث خطيرة.

ولفتت إلى أن كل من هرّب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو تاجر فيها.. يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 شهور وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، مؤكدة اختصاصها بالتحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.