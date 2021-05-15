مصرع وإصابة حوثيين في معارك ضد الجيش اليمني بمأرب

أعلن الجيش اليمني سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية، إثر معارك بمحافظة مأرب، شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحافي، إن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً استهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبهات القتال في جبهة الكسارة، غربي مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وحسب البيان، استهدفت مدفعية الجيش كذلك مخزن أسلحة للحوثيين في جبهة المشجح، ومواقع وتجمعاتهم في ذات الجبهة، فدمرت دوريتين وسقط من على متنها بين قتيل وجريح.

وأشار البيان إلى شن مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات على تجمعات وتعزيزات الميليشيا في مواقع متفرقة غرب مأرب، أسفرت عن سقوط العديد منهم بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدمير أربع دوريات.