العويس يعود لحراسة مرمى #الأهلي أمام #الهلال

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت، أن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد العويس، سيعود للتشكيل الأساسي خلال المباراة أمام الهلال، الأربعاء المقبل، في الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

وأظهرت الفحوصات الطبية التي ظهرت نتائجها أمس الجمعة سلامة مفصل اليد الذي كان يعاني العويس من إصابة به خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أنه يتبقى فقط زوال الآلام من المفصل حتى يعود العويس للمشاركة مع فريقه في مباريات الدوري.

وينتظر أن يتعافى الحارس من الآلام قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال، وسيشارك في تدريبات فريقه الأسبوع الجاري تحضيراً لقمة الجولة المقبلة.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في الدوري برصيد 38 نقطة بينما يحتل الهلال الصدارة برصيد 52 نقطة.