روبرت كوخ: نحو 8 آلاف إصابة جديدة بـ #كورونا في ألمانيا

أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7 آلاف و894 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة حسب البيانات، سجل المعهد 15 ألفاً و685 إصابة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجل المعهد 177 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 238 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن يوم الخميس الماضي كان عطلة دينية في ألمانيا بمناسبة “صعود يسوع”.

وبحسب بيانات المعهد، يتعين عند تفسير أعداد الإصابات المسجلة الوضع في الاعتبار أن عدد الأفراد الذين يتوجهون للأطباء لعمل مسحات يتراجع في أيام العطلات وأيام العمل ما بين العطلات، وكذلك الحال بالنسبة للاختبارات المعملية للكشف عن كورونا.

وجاء في تقرير المعهد مساء الجمعة: “يؤدي هذا إلى تراجع حالات الإصابة المسجلة لدى الإدارات الصحية”.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر(كانون أول) الماضي، بواقع 33 ألفاً و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير(كانون ثاني) الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة في ألمانيا في غضون 7 أيام، اليوم السبت، 96.5 حالة عن 121.5 حالة أمس الجمعة.

وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر(كانون أول) الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و584 آلاف و934 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في ألمانيا 86 ألفاً و25 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و275 ألفاً و500 حالة.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 0.87 ما يعني أن كل 100 مصاب قد ينقلون العدوى إلى 87 فرداً آخرين في المتوسط.

ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.