عاجل.. #كورونا حول العالم: أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بالفيروس

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و487298.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الولايات المتحدة: 584768 32926288

الهند: 262317 24046809

البرازيل: 430417 15433989

فرنسا: 107250 5841129

تركيا: 44059 5083996

روسيا: 254590 4922901

المملكة المتحدة: 127651 4444631

إيطاليا: 123745 4139160

إسبانيا: 79281 3598452

ألمانيا: 85697 3569817