حتى إشعار آخر.. جيش الاحتلال يأمر سكان تل أبيب بالدخول إلى الملاجئ

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان تل أبيب، بالدخول إلى الملاجئ، والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وكانت حركة حماس أعلنت منذ قليل إطلاق عشرات الصواريخ من غزة نحو تل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا سقط في منطقة رمات غان بمحيط تل أبيب.

وأكدت وسائل الإعلام إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ تجاه تل أبيب وضواحيها.

جاء ذلك فيما دوت صفارات الإنذار تدوي بقاعدة بالماخيم الجوية للتجارب الصاروخية والدفاعية جنوب تل أبيب.

وشهد محيط مطار بن جوريون سقوط صاروخ آخر، وسقوط عدة صواريخ في أسدود جنوب إسرائيل.