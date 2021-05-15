مصادر تكشف بنود مشروع الهدنة المصرية في غزة

قالت مصادر، إن مشروع الهدنة المصرية في غزة يتضمن عددا من النقاط الجديدة تشمل تجميد الاستيطان دون شروط، وقف عمليات إخلاء الأحياء الفلسطينية، وقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين، وقف الاعتقالات العشوائية بحق الفلسطينيين، وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة، التعهد بعدم إطلاق صواريخ من غزة، وضع موعد محدد لوقف إطلاق النار.

وأضافت حسب ما أعلنته “العربية”، أن مصر ستستضيف عددا من أسر الفصائل إذا استمر استهدافها، لافتة إلى أن مصير الهدنة في غزة يتحدد خلال 72 ساعة، والفصائل الفلسطينية أعلنت استعداها للالتزام بأي هدنة ترعاها القاهرة.