بتكلفة 170 مليار روبية.. الهند تستعين بشركات خاصة لتخزين النفط الخام تحت الأرض

تعتزم الهند الاستعانة بشركات خاصة لبناء وتشغيل منشأتين جديدتين تحت الأرض لتخزين النفط الخام.

وسيتم إعطاء الشركة المشغلة، التي ربما تكون خاصة أو “كونسورتيوم”، الحق في إدارة منشآت التخزين على أساس البناء والتشغيل، إلى جانب امتياز لمدة 60 عاما، طبقا لتقارير الصحيفة، نقلا عن وثيقة أعدتها وزارة النفط، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم السبت.

والشركة المشغلة، سيكون له حرية تأجير سعات للتخزين التجاري أو حتى الاتجار في النفط المخزن، لكن الحكومة سيكون لديها الحق في سحب جميع البراميل خلال أي نقص ، حسب التقرير.

وتشير التقديرات إلى أن بناء المنشأتين سيتكلف نحو 170 مليار روبية نحو 2.3 مليار دولار.

يشار إلى أن الهند تشكل سوقا حيوية للطاقة، حيث كانت ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم في عام 2019، وهي السنة الكاملة قبل اندلاع أزمة كورونا. وبحسب إحصاءات شركة بريتش بتروليوم “بي بي”، البريطانية وصل متوسط الاستهلاك اليومي للوقود في الهند آنذاك إلى 5.3 مليون برميل.

وتأتي معظم كميات النفط الخام للمصافي الرئيسية في الهند من الشرق الأوسط ونيجيريا.

والمنشآت، التي كان من المقرر في بادئ الأمر أن يتم بناؤها من جانب وحدة تابعة للدولة، جزء من خطة الهند لزيادة احتياطيها الاستراتيجي من النفط بأكثر من الضعف، طبقا لتقرير بصحيفة “بيزنس لاين”.