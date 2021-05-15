بقيمة 360 مليون دولار.. السعودية تمول 94 مشروعًا في فلسطين

بلغ عدد المشروعات التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة، لدولة فلسطين، 94 مشروعًا ، وتجاوزت قيمتها 360 مليون دولار.

كما مول المركز مشروعا في غزة بقيمة 4 ملايين دولار.

وذكرت قناة «الإخبارية» أنَّ الدعم في الغذاء شمل أكثر من 92 مليون دولار، وأنَّ الدعم في قطاعات متعددة تجاوز أكثر من 91 مليون دولار، وأنَّ الدعم في الإيواء والمواد غير الغذائية تجاوز 66 مليون دولار، وتجاوز الدعم في قطاع الصحة 54 مليون دولار.

من جهة أخرى، موّل الصندوق السعودي للتنمية مشروعًا في غزة بـ4 ملايين دولار، تضمن إنشاء حوض لتجميع وترشيح مياه الأمطار، ووفر المشروع مليون متر مكعب من الأمطار السنوية.