“الأرصاد” في تنبيهات متقدمة: حدوث تقلبات جوية على مكة والمدينة وهذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيها بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز، أن الحالة تشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما أصدر المركز، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية تتضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز، أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء في مكة والمدينة، والتاسعة مساء في الشرقية.