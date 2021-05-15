جسر الملك فهد: تقسيم قدوم المسافرين إلى مسارين الأيسر للسعوديين والأيمن للجنسيات الأخرى

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه تم اليوم تطبيق فرضية لقدوم المسافرين والآلية المناسبة لتنظيم حركة القدوم مع تطبيق الاشتراطات الصحية عند عودة فتح السفر للسعوديين يوم 5 شوال.

وقالت عبر حسابها على “تويتر”، اليوم، إنه سيتم وضع الارشادات المناسبة للقادمين بتوزيعهم الى فئتين سعوديين باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار والجنسيات الأخرى باستخدام المسارات جهة اليمين، مثمنين تجاوب الجميع بالالتزام بالتعليمات لضمان انسيابية وسرعة الحركة ضمن مناطق الاجراءات.

وأكدت المؤسسة، أهمية التزام الجميع بالاشتراطات المطلوبة من المملكتين قبل الشروع بالسفر لتجنب أي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم مع الالتزام بالاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين ومتابعة ما يصدر بهذا الشأن.