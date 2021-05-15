حملة صاروخية جديدة تستهدف المستوطنات في غلاف غزة.. والسكان يهربون إلى الملاجئ

أعلنت فصائل فلسطينية، عن بدء حملة صاروخية جديدة تستهدف المستوطنات في غلاف غزة، فيما طالبت سلطات الاحتلال سكان مستوطنات غلاف غزة التوجه إلى الملاجئ.

وودت صفارات الإنذار في عسقلان وسديروت وكريات جات وكارمي جات وغلاف غزة وجنوب تل أبيب، بالتزامن مع إطلاق صواريخ جديدة من غزة نحو المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وقالت القناة 12 العبرية، إن فصائل فلسطيننية دكت بعشرات الصواريخ والقذائف مواقع العين الثالثة وخزاعة وصوفا وكرم أبو سالم، وأطلقت رشقات ثقيلة على عسقلان ونتيفوت واسدود وسديروت ومناطق أخرى في اشكول وسدوت هنيغف وشاعر هنيغف.

وأضافت أن شاحنة نقل دبابات أصيبت بصاروخ في غلاف غزة.