سفارة المملكة في القاهرة: هذه شروط سفر السعوديين إلى مصر

حددت السفارة السعودية في القاهرة، مساء اليوم، شروط سفر السعوديين إلى مصر.

وقالت في بيان صحفي، إنه بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارح المملكة، تود سفارة

المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية التنبيه على المواطنين الأعزاء القادمين إلى مصر بما يلي:

1- دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولار أمريكي عن كل شخص.

2- أن يكون لدى المواطن تحليل PCR من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

3- لا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.