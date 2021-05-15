الحكومة اليمنية تفضح مليشيا الحوثي لمتاجرتها بالقدس

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن الشعارات الزائفة التي تتبناها مليشيا الحوثي المتمردة، لأجل كسب التعاطف من خلال المتاجرة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف الإرياني من خلال عدة تدوينات له على حسابه في تويتر أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تحاول استثمار مشاعر اليمنيين إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والأراضي المحتلة،وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير على يد آلة البطش الإسرائيلية،لتنظيم حملات جمع للأموال لتمويل الجهود الحربي،والزج بالمزيد من المغرر بهم لقتل الشعب اليمني.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ انقلابها على الدولة لا تختلف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، من قصف الأحياء السكنية، وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء بدم بارد، وتدمير المنازل، ومنع الشعائر الدينية، والاختطاف والإخفاء القسري.

وحذّر المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من مغبة الوقوع ضحية الاستغلال والتضليل الذي تمارسه المليشيا، التي تتخذ من القضية الفلسطينية ومأساة شعبنا الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة مادة للمتاجرة والتكسب السياسي والمادي، وإطالة أمد الحرب في اليمن، والاستمرار في قتل اليمنيين.