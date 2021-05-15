الجيش السوداني يرفع الحصانة عن  7 من عناصره لتقديمهم للمحاكمة في أحداث “ذكرى الاعتصام”

قام الجيش السوداني، اليوم السبت، بتسليم النيابة العامة 7 من عناصره متهمين بإطلاق النار في أحداث ” ذكرى الاعتصام” خلال الأيام الماضية.

كما قام الجيش برفع الحصانة لتقديمهم إلى محاكمات تتصل بقتل شخصين وجرح 38 آخرين.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد اجتماعا في بيت الضيافة اليوم، مع عضو مجلس السيادة محمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الدفاع والنائب العام، ناقش ملف الموقوفين في الأحداث وتسليمهم للنيابة لمحاكمتهم.

وذكر الإعلام العسكري، أن النائب العام تسلم النتائج النهائية للتحقيق الذي أجرته القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث أثبتت التحريات ضلوع 7 متهمين من الجيش في إطلاق الرصاص تجاه المواطنين من الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

من جهته أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر أننا شهدنا اليوم أولى خطوات تحقيق العدالة في مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع برصاص غادر، في الذكرى الثانية لمذبحة الاعتصام.

وأضاف أننا قابلنا اليوم القائد العام للقوات المسلحة عقب انتهاء تحقيقات أحداث 29 رمضان المؤلمة، حيث شهد اللقاء تسليم قيادة القوات المسلحة نتائج التحقيقات للنائب العام، والتي شملت 7 متهمين بإطلاق الرصاص و 92 مشتبهاً به من منتسبي القوات المسلحة.