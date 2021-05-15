تستهدف الأسواق العالمية.. حملة تسويقية دولية لبرنامج  “صنع في السعودية”

تتجه المملكة إلى إطلاق حملة تسويقية دولية لبرنامج ” صُنع في السعودية”.

وتستهدف الحملة الأسواق العالمية، والتي سيتم استكمالها مع نهاية الربع الثاني من 2022.

وبحسب معلومات تم تداولها فإنه من المقرر أن تتجه الحملة التسويقية في الأسواق الدولية الحالية ذات الأولوية، بداية من الربع الرابع من العام الحالي.

يأتي هذا أن أعلن مؤخرا وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إطلاق البرنامج برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مبادرة تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

وتشير المعلومات إلى أن رعاية ولي العهد منحت البرنامج مصداقية عالية لدى المستهلك والمجتمع الاقتصادي محلياً ودولياً.

كما أنها سرّعت من عملية انضمام الشركات لتبلغ، حسبما أُعلن، ما يفوق 850 شركة في أسبوع واحد، بالإضافة إلى إشراك المجتمع في ” صُنع في السعودية” وتوافق أهدافها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي البرنامج من منطلق اهتمام وحرص الحكومة في المملكة بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي.