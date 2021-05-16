مكة: ضبط 5 أشخاص لمشاجرتهم في مناسبة اجتماعية ونشرها بمواقع التواصل

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على 5 أشخاص قاموا بمشاجرة خلال حضورهم لإحدى المناسبات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

وفي التفاصيل فقد صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين أشخاص أثناء حضورهم مناسبة اجتماعية، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة – بفضل الله – من القبض عليهم، وهم (5) مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.