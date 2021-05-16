عاجل… اعتباراً من الغد: السعوديون يعانقون السحاب.. وهذه أبرز الدول المسوح بزيارتها #سفر_السعوديين

اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم غداً الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021 ترفع قيود السفر للسعوديين بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر، وستسير أولى رحلات الطيران للسعوديين، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وسط استعداد تام وتجهيزات كبيرة، وبروتوكولات وقائية عبر تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

القرار برمته أنعش مكاتب وكالات السفر والسياحة في السعودية بعد حالة ركود دام أكثر من عام، وذلك لرحلات الأعمال وزيارة الأقارب وبرامج شهر العسل لبعض البلدان المسموح بالسفر إليها.

وبحسب المعلومات فإن هناك أكثر من ٢٠٩٦ وكالة سفر وسياحة في السعودية، استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال الحجوزات من قبل المواطنين.

وسيتم كذلك رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل وبحسب ما أقرته وزارة الداخلية السعودية، فإنها قد حددت فئات يسمح لها بالسفر، وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

إضافة إلى المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

تطبيق الحجر المنزلي

كما ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وتنفيذاً لتوصيات الجهات المعنية، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص بشأن إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج.

ونص التعميم على السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد-19) كاملتين، كما الذين تلقوا جرعة واحدة شرط أن يكون قد مر (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا والمعتمد رسميا لدخول المطارات وصعود الطائرات.

دول لا تزال ممنوعة من السفر

وبحسب التأكيدات الصادرة من الجهات المعنية فإن هناك العديد من الدول لا يزال الدخول ممنوع لديهم، أو بشروط صحية وإجراءات احترازية مشددة مثل الحجر الصحي لعدة أيام، أو تقديم تأمين طبي شامل، وهذا ما يسبب تأجيل السفر عند البعض، وخاصة لمن كان هدفه سياحة وترفيه.

وجهة السعوديين الأولى للسفر

وقد تكون وجهة السعوديون الأولى مع رفع قيود السفر هي الإمارات والبحرين ومصر وكذلك إندونيسيا وجورجيا وأوكرانيا، والكثير يفضل السياحة الداخلية، حيث نمتلك جميع مقومات السياحة والجذب والترفيه”.

ماذا عن المتعافين؟

كما نص على السماح بنقل المتعافين من فيروس كورونا شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا.

وكذلك السماح بنقل المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

وسخّرت هيئة الطيران المدني إمكاناتها وجهودها كافة لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة، وتهيئة المطارات بجميع خدماتها ومرافقها لتعود كما كانت، ووضعت في اعتبارها المعايير الصحية من أجل تحقيق سفر آمن ومطارات توفر سبل السلامة.

إجراءات الدخول إلى مصر

من جهتها أوضحت السفارة السعودية في القاهرة شروط سفر السعوديين إلى مصر وقالت السفارة في بيان صحفي عبر حسابها بـ”تويتر” إنه بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج السعودية تود سفارة المملكة لدى مصر التنبيه على المواطنين الأعزاء القادمين إلى مصر بما يأتي:

1- دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل شخص.

2- أن يكون لدى المواطن تحليل PCR من معامل معتمدة من قِبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

3- لا يُعتدّ بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

قائمة الدول المسموح بالدخول إليها

الكويت- الامارات- سنغافورة-هونغ كونغ-كوريا الجنوبية- استراليا -دبي-كاتمندو-تايلند- البحرين-ايرلندا- جنوب افريقيا-روسيا- تونس- المالديف- جورجيا – اسبانيا-المملكة المتحدة- البرازيل.

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