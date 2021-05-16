عاجل… إسرائيل تقصف منزل زعيم حماس في #غزة

قصفت إسرائيل منزل يحيى السنوار زعيم حركة حماس في غزة، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بعد أن أطلقت الحركة وابلاً من الصواريخ على تل أبيب في الوقت الذي دخلت فيه العمليات القتالية اليوم السابع، دون ظهور ما يشير إلى تراجعها.

وقال مسؤولو صحة إن ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين لقوا حتفهم في غارات جوية إسرائيلية عبر القطاع الساحلي، وأصيب كثيرون مع هدير أصوات القصف العنيف طوال الليل.

وقال مسؤولو الصحة إن ما لا يقل عن 149 لقوا حتفهم في غزة منذ اندلاع القتال يوم الإنين، من بينهم 41 طفلاً.

ويعمل مبعوثون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومصر على إعادة الهدوء لكن لم تظهر بعد أي بوادر لإحراز تقدم، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق يوم الأحد لبحث أسوأ اندلاع للعنف الإسرائيلي الفلسطيني منذ سنوات.