انسحاب كوريا الشمالية من تصفيات كأس العالم

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد، انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل.

ويأتي القرار بعد انسحاب كوريا الشمالية بالفعل من الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كوفيد-19.

ومن المنتظر أن تستضيف كوريا الجنوبية المباريات المتبقية في المجموعة الثامنة قبل انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في يونيو لكن مسؤولين من كوريا الشمالية أبلغوا نظرائهم في كوريا الجنوبية هذا الشهر بنيتهم الانسحاب.

وقبل الانسحاب، كانت كوريا الشمالية في المركز الرابع بالمجموعة بعد 5 مباريات، متساوية في رصيد ثماني نقاط مع كوريا الجنوبية التي تتبقى لها مباراة إضافية.

وتتصدر تركمانستان حالياً المجموعة التي تضم أيضاً لبنان وسريلانكا.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه سيحيل انسحاب كوريا الشمالية إلى الاتحاد الدولي “فيفا”، وسيعلن في الوقت المناسب كيف سيؤثر انسحابها من التصفيات على ترتيب المجموعة.