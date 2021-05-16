يوفنتوس ينتظر الهدايا لحجز مقعده في دوري الأبطال

قال مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو، إن الفوز على إنتر ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، سمح لفريقه بالاحتفاظ بآماله في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبعد الفوز بتسعة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي، يقبع النادي القادم من تورينو في مركز غير متوقع ويواجه خطر الفشل في التأهل لمسابقة المستوى الأول للأندية في أوروبا لأول مرة منذ عقد كامل.

وبفوزه 3-2 على غريمه التقليدي إنتر أمس السبت، قفز يوفنتوس إلى المركز الرابع رغم أن نابولي يمكنه إعادته للمركز الخامس قبل الجولة الأخيرة في الموسم إذا هزم فيورنتينا اليوم الأحد.

وأبلغ بيرلو سكاي إيطاليا: “الفوز كان مهماً حتى نتشبث بالأمل، كنا ملتزمين بالحفاظ على هدفنا ونجحنا في الفوز رغم الصعوبات”.

وتابع: “لم نكن لنتحدث عن صراع على المركز الرابع إذا امتلكنا دائماً التصميم نفسه مثلما كان في المباريات الأخيرة”.

وأضاف: “لكن عندما تلعب على المركز الرابع في الجولة الأخيرة من الموسم فهذا يعني أن هناك شيئاً مفقوداً.. خسرنا العديد من النقاط خاصة في مباريات كانت سهلة على الورق”.

ومنح كريستيانو رونالدو التقدم ليوفنتوس في الشوط الأول بعد متابعة لتسديدته من علامة الجزاء التي أنقذها حارس إنتر، لكنه استبدل في آخر 20 دقيقة.

وعاد المهاجم البرتغالي إلى غرفة الملابس قبل نهاية المباراة، لكن بيرلو قال إنه لا يوجد أي مشكلة معه.

وقال بيرلو: “ربما كانت هذه أول مرة يشعر فيها بالسعادة لاستبداله، لأنه كان سيعاني في بقية المباريات بعد أن أصبحنا نلعب بعشرة لاعبين، كان سعيداً في غرفة الملابس”.