السودان: #كورونا تودي بحياة “خال البشير” الأكثر جدلاً على الساحة السياسية

توفي اليوم المهندس الطيب مصطفى عبد الرحمن رئيس حزب منبر السلام العادل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومن المعروف أنه الشخص الذي اثار جدلاً واسعا النطاق عقب سقوط نظام المخلوع البشير.

واعتقلت السلطات السودانية في الفترة الماضية الطيب مصطفى، خال الرئيس المعزول عمر البشير، وأحد القيادات السابقة بحزب المؤتمر الوطني المنحل ، ويقود مصطفى حزب منبر السلام العادل، وتم اعتقاله سابقا على خلفية بلاغات من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة.

ووكانت وقتها السلطات الرسمية قد شرعت في حملة اعتقالات ضد قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول بناءا علي معلومات قالت لجنة إزالة التمكين إنها تمتلكها بشأن اتجاه منسوبي الحزب المحلول في القيام بعمليات تخريبية.

وترك القيادي الكبير الطيب مصطفى “المؤتمر الوطني” غاضبا على توقيعه لاتفاق نيفاشا عام 2005، مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وسعي عبر حزبه الجديد لتغليب خيار الانفصال بين جنوب السودان والسودان والذي تم عبر استفتاء في 2011.