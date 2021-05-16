تقرير استخباراتي أميركي: الحوثيين مسؤولين عن تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن

رجّح تقرير صادر من استخبارات الجيش الأميركي تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يعاني الشعب اليمني من عدم الاستقرار منذ عام 2011.

وتعتبر التوقعات الجديدة التي عبّرت عنها استخبارات الجيش أن الحالة الصحية والإنسانية في اليمن تعد الأسوأ في العالم، وأن تلك الكارثة ستتواصل وتستمر بفعل الحرب، متهمة الحوثيين بالوقوف خلف هذه الأزمة.

كما اتهم التقرير إيران بمواصلة دعم الحوثيين بالأسلحة والمستشارين العسكريين، ما يزيد من ثقة الحوثيين بشكل واضح.

وكان مارتن غريفثس المبعوث الأممي إلى اليمن، قد قال اليوم الأربعاء، إن الوضع في مأرب خطير بسبب هجمات الحوثيين، مشيراً إلى أن موقف الحكومة اليمنية من عملية السلام كان ممتازاً.

يأتي ذلك فيما أكدت الولايات المتحدة وفرنسا أن الحوثيين يأخذون مستقبل اليمن رهينة.

وقالت الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، والدبلوماسي في الخارجية الفرنسية، كريستوفر فارنو، أكدا ضرورة مشاركة الحوثيين في صفقة عادلة ستجلب الراحة للشعب اليمني.

وأكد المسؤولان أن استمرار الهجوم الحوثي على مأرب يُهدد بتكلفة عالية.