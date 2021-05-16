إسرائيل تعتقل 1000 فلسظيني في #القدس #فلسطين_تنتفض

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، 25 فلسطينياً في مدينة القدس لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بداية الأحداث في شهر رمضان المبارك إلى 1000 معتقل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، عن مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس قوله: إن “شرطة الاحتلال اعتدت صباح اليوم على النساء وعلى الأطفال في حي وادي قدوم بسلوان جنوب القدس، واعتقلت خمسة فلسطينيين من عائلة دعنا”.

وأشار إلى اعتقال ستة فلسطينيين وعدد من المواطنين بالبلدة القديمة وأحياء مختلفة.

وتأتي الاعتقالات على خلفية احتجاجات فلسطينية يشهدها الداخل الإسرائيلي على خلفية اقتحامات القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالداخل.