“الأرصاد” تكشف آخر مستجدات الحالة المدارية “تاوتي”.. إعصار من الدرجة الأولى وهذا تأثيره على المملكة

واصل المركز الوطني للأرصاد، متابعة مستجدات الحالة المدارية “تاوتي Tauktae”، مشيرا إلى أن الحالة تصنّف إعصار من الدرجة الأولى.

وقال عبر حسابه على “تويتر”: “الحالة المدارية تاوتي Tauktae في بحر العرب تصنّف الحالة إعصار من الدرجة الأولى ويبلغ سرعته 130-140كم/س ويصاحبه أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج على السواحل الغربية لجمهوريتي الهند وباكستان ولا تأثير على أجواء المملكة”.

كما يتوقع خلال 48 ساعة أن تصنّف الحالة المدارية “تاوتي” إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية سرعة الرياح حول مركزها 165-170كم/س.