77 ألف وفاة بفيروس #كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، تسجيل 303 حالات وفاة و11291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و751 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 76936.

وذكرت أن 5337 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و226 ألف حالة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).