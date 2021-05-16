مقتل عدد من قيادات الحوثي في استهداف من طيران التحالف

قتل عدد من قيادات حوثية رفيعة المستوى، وذلك عقب عمليات ناجحة شنها طيران التحالف العربي.

وأفاد عدد من وسائل الإعلام اليمنية أن القيادي الحوثي أحمد عبدالعزيز البخيتي، أحد أقارب القيادي محمد البخيتي، قد قتل باستهداف من طيران التحالف ، في جبهة الكسارة بمأرب .

كما اعترفت ميليشيا الحوثي المتمردة بمقتل أحد قياداتها العسكرية والمنتحل رتبة لواء المدعو حسين حميد عبدالله شمسان “أبوعلي” والذي أسندت إليه مهمة حسم معركة الميلشيات غرب مأرب ليلة عيد الفطر.

وقد قتل شمسان أبو علي مع مرافقيه مختار القاسمي وهاني الحيمي باستهداف من طيران التحالف العربي.