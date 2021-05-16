صورة تفضح الحوثي.. مخازن الأموال المنهوبة التي جمعها بحجة الزكاة

انتشرت صورة على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي في اليمن، التي تكشف حجم الأموال التي جمعتها مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن بزعم جمع الزكاة.

وبحسب ما تم تداوله فإن الصورة تظهر حجم الأموال التي جمعتها مليشيا الحوثي من التجار والمواطنين بحجة الزكاة في دواوين ومجالس المشرفين ، وهي بالواقع يجمعوها للمجهود الحربي .

وأفادت وسائل إعلام يمنية أن الصورة من مديرية ذي السفال بمحافظة إب لأحد دواوين مشرفي جماعة الحوثي.

وأضافت أن الكتابة تقول : “إنها أموال زكاة المنطقة وردت ليد هذا المشرف”، منوهة:” لكم أن تتخيلوا أن هذه مديرية واحدة من أفقر مديريات إب.. ولكم أن تتخيلوا أن الناس في مناطق سيطرة الحوثيين بلا رواتب منذ سنوات”.